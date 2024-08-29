【資料】ボールで遊ぶ子供 群馬県内の幼稚園から高校までの各種学校に在籍する児童・生徒数は、２２万８９６２人で過去最少を更新したことが文部科学省の学校基本調査の速報値で分かりました。 文部科学省の学校基本調査は１９４８年度から毎年実施しています。 速報値によりますと、県内の幼稚園から高校までの各種学校に在籍する児童・生徒数は、５月１日時点で２２万８９６２人と前の年から４５６５人減って、過