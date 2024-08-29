群馬県の福祉事業に役立ててほしいと富士スバルが、県に乗用車４台を寄贈しました。 富士スバルは１９６５年から毎年県へ乗用車を寄贈していて、今回で６０回目を数えます。 県庁では２９日、受納式が行われ、富士スバルの斎藤郁雄会長から山本知事にマスコットキーが手渡されました。 斎藤会長は、「スバルの車は県産品で、１台でも多く県民の皆様にお届けするのが我々の使命です。県の福祉事業に役立てていただければ幸