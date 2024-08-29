（株）中三（弘前市）は8月29日、青森地裁弘前支部へ破産を申請し同日、破産開始決定を受けた。破産管財人には山内賢二弁護士（ほくと法律事務所、同市親方町36）が選任された。負債総額は債権者278名に対して約9億円。1896年6月、五所川原市で呉服店「中三」を創業し、（株）中三呉服店として設立。以後、弘前店、青森店、盛岡店、秋田店を展開し、老舗百貨店として高い知名度を誇り、ピークとなる1998年8月期には約415億