パリオリンピック・フェンシング男子エペ団体で銀メダルを獲得した新潟市西区出身の古俣聖選手。県勢唯一のメダリストに激闘の裏側、そして今後の目標を聞きました。 ■憧れのオリンピックを前に「プレッシャー重くのしかかった」 銀メダルを首から下げ、NSTのインタビューに応じたのは、パリオリンピック・フェンシング男子エペ団体に出場した古俣聖選手です。【古俣聖 選手】「小さい頃から憧れていたオリンピッ