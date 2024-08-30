東証プライム上場の情報セキュリティー大手「トレンドマイクロ」（東京）が東京国税局の税務調査を受け、２０２２年１２月期までの３年間に約９６億円の申告漏れを指摘されていたことが２９日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税を含む追徴税額（更正処分）は約２４億円とみられる。関係者によると、東京国税局はトレンドマイクロのオランダにある子会社について、実際には事業実態がないと判断。課税逃れを防止する「