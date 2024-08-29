パリオリンピック・フェンシング男子エペ団体で銀メダルを獲得した新潟市西区出身の古俣聖選手の活躍を称え、母校の中学校では横断幕が制作され、8月29日、お披露目のセレモニーが行われました。古俣選手の母校・新潟市西区の内野中学校で29日にお披露目されたパリオリンピック・銀メダルを祝う横断幕。この日は社会人のフェンシング選手で古俣選手の姉・潮里さんを招いてセレモニーが行われました。【内野中学校加