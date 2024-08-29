記者会見する「日本ホストクラブ健全化推進協議会」の北条雄一代表理事（右から2人目）ら＝29日午後、東京都豊島区代金支払いのため女性客に風俗店勤務をさせるなど悪質なホストクラブによる被害をなくそうと、国内有数の歓楽街である東京・歌舞伎町のホストクラブ経営者らが29日、業界団体「日本ホストクラブ健全化推進協議会」を発足させた。各店舗の視察や研修を実施するほか、被害相談窓口も設置する。歌舞伎町では、飲食