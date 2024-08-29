JR東海によりますと、東海道新幹線は静岡県で激しい雨が続いているため、29日の運転を全線でとりやめると発表しました。今後、始発駅を発車する予定の列車は全て運休とし、現在運転している列車については途中駅で運転を打ち切るか、始発駅に折り返すなどの対応を行うとしています。