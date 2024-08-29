Michael Martina[ワシントン ２９日 ロイター] - 国防総省や航空宇宙局（ＮＡＳＡ）など米政府機関が資金提供した研究が２０１０年以降、中国の研究者による１０００件以上の米特許取得につながったことが分かった。半導体やバイオテクノロジーなど機密性の高い分野も含まれる。米特許商標庁が下院中国特別委員会に今月提供したデータをロイターが確認した。中国側に不釣り合いな恩恵をもたらすとの批判もある１９７９年の「米