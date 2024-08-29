アウンコンサルティングは、2024年7月の使用言語・文字別の訪日外国人客数および、台湾における日本の47都道府県に関する年間の検索トレンドについての調査結果を2024年8月28日に発表した。調査は2023年8月〜2024年7月の期間の、日本政府観光局(JNTO)日本の観光統計データ、訪日外客数・出国日本人数データを参照したもの。 訪日外国人数月別比較(2019年、2023年、2024年)訪日外国人数(以下、訪日外客)を月別で比較してみると、202