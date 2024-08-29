「時代劇専門チャンネル」を運営する日本映画放送とJ:COMは8月29日、北大路欣也主演・藤沢周平原作のオリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』シリーズの最新作となる第8作の制作を決定したと発表した。前作にあたる、2023年の「三屋清左衛門残日録 ふたたび咲く花」（第7作）(C)日本映画放送／J:COM／BSフジ藤沢周平(R)同シリーズは、2016年の『三屋清左衛門残日録』から2023年の『三屋清左衛門残日録 ふたたび咲く花』まで7作が