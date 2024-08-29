強い台風10号は東海地方には9月1日から2日にかけ接近する可能性があります。東海地方は8月29日、大気が非常に不安定な状態が続き、各地で大雨となっていて、三重県津市では午後0時18分までの1時間に73.5ミリの非常に激しい雨が観測されました。29日午後6時半現在、津市東部、中西部に土砂災害警戒情報が出されているほか、東海3県の一部に大雨警報や洪水警報が出されています。30日午後6時までに予想される雨の量は、多い