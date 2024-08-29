アーティスト・AIの夫で、音楽集団カイキゲッショクのリーダー・HIROが29日、自身のインスタグラムを更新。AI、長女の平和ちゃん、長男の博愛くんとの“顔出し”家族写真を公開し、ファンから反響が寄せられた。【写真】AI、夫・HIRO＆娘＆息子との“顔出し”ショット（5枚）HIROは、「8月28日平和が無事に健康に9歳を迎えることが出来ましたいつも温かく見守ってくださり本当にありがとうございます子供達の成長は本当