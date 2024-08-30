【香港時事】香港の裁判所は２９日、民主派寄りの報道で知られたネットメディア「立場新聞」（２０２１年１２月運用停止）の鍾沛権元編集長ら２人に対し、扇動的な出版物発行の共謀罪で有罪判決を言い渡した。量刑は後日宣告される。地元メディアによると、１９９７年の香港返還以降、報道関係者が同罪で有罪となったのは初めて。