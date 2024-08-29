朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」に出場する元アウトサイダーで、年商３０億円の実業家である萩原裕介が２９日、インスタグラムを更新。「中２の彼女」と溺愛する自身の娘との２ショットを投稿した。萩原は「昭和な横丁にリリがエモいって連呼してた」と、飲み屋が並ぶ通りをふたりで歩く様子の写真を投稿。赤提灯の前で影が浮かぶ２ショットも掲載した。萩原は昨年９月にインスタグラム