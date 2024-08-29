自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、東京地検特捜部は政治資金規正法違反の疑いで刑事告発を受けていた橋本聖子参議院議員や丸川珠代参議院議員ら国会議員4人をきょう付で不起訴処分としました。不起訴となったのは、派閥から受け取ったキックバックを自らの政治団体の収支報告書に記載しなかったなどとして刑事告発されていた、自民党の橋本聖子参議院議員と丸川珠代参議院議員、小田原潔衆議院議員、大塚拓衆