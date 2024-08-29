JR東海は、静岡地区で激しい雨が降り続いているため、29日(木)の運転を全線で取りやめると発表しました。このあと予定していた列車は全て運休します。 【写真を見る】東海道新幹線 29日(木)の運転 雨のため全線で取りやめ 30日(金)も始発から三島～名古屋間を計画運休【速報】 また、東海道新幹線は、30日(金)も始発から三島～名古屋間の運転を終日取りやめます。 8月29日(木)全線で運転取りやめ 8月30日(金)