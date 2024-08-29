中津市の避難所（29日） 大分県内では一部が台風10号の暴風域に入っていますが、これまでに各地で被害も発生しています。 現在、4つの市に大雨警戒レベル5の「緊急安全確保」が出されています。 台風に接近に伴い、県内では各地で冠水や土砂崩れなどの被害が発生。自治体の避難の情報も出されています。県によりますと、午後5時半時点で、国東市、豊後高田市の全域、由布市と宇佐市の一部地域の合わせて4つの市に警戒レベ