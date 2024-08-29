高齢化や担い手不足に直面する保護司制度について議論する政府の有識者検討会が29日開かれ、焦点となっていた報酬制について「導入はなじまない」との見解でまとまった。ただ、今後の社会情勢の変化に合わせた「不断の見直し」が必要との意見も出ており、こうした考えもあわせて9月にも最終報告書をまとめる方針。【グラフ】保護司は減り、再犯者率は保護司は非常勤の公務員の立場だが、地域住民らが無給で担っている。待遇が