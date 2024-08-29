アミュレット株式会社は、WiseブランドのCFexpress Type Aカードを9月6日（金）に発売する。同時に、Type Aの読み書きが可能なカードリーダーもリリース。いずれもCFexpress 4.0規格に対応している。 Wise CFexpress 4.0 Type A カード 読み出し1,865MB/秒、書き込み1,750MB/秒を標榜するCFexpress Type Aカード。CFexpress 4.0に準拠している。動画撮影時に最低400MB/秒を保証