29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比160円高の3万8510円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8362.53円に対しては147.47円高。出来高は2232枚となっている。 TOPIX先物期近は2700.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.48ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物