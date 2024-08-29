今月20日に世界同時リリースされた中国発の人気ゲーム「黒神話：悟空」をめぐり、「ゲームの中に『観光客の落書き』があった」との話題が中国SNSの微博（ウェイボー）で注目を集めた。「黒神話：悟空」は中国古典小説の「四大奇書」の一つである「西遊記」を題材としたアクションRPGで、その「ロケ地」の多くを占めているのが山西省だ。微博でこのほど注目を集めたのは、ゲームをしていたネットユーザーが山西省にある景勝地・小西