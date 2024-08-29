「保護司」制度の見直しを進めている法務省の検討会で、制度の見直しに向けた最終報告書案が示されました。大津市で保護司の男性が殺害された事件を受け、安全対策などが盛り込まれました。保護司は、刑務所で服役を終えた人などの更生を支援する非常勤の国家公務員です。近年は高齢化や担い手不足が課題となっていて、法務省は専門家による検討会を設けて、持続可能な制度とするための議論を進めています。きょう、法務省で開かれ