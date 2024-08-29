中国の有人潜水艇「蛟竜号」は28日、2024西太平洋国際航海科学観測第9回潜水作業を完了し、潜水員の傅文韜氏、潜水科学研究者の張睿妍氏と王蒞氏は深海4706メートルから5種類の生物サンプルを採取しました。 この日の潜水活動は西太平洋沖のある海盆で実施され、最大潜水深度は4706メートルでした。科学研究者らは海底で2500メートルの航行とライン測量の任務を完了し、地域ごとに海底の海水や堆積物などのサンプルを採取し