気象庁は、29日午後6時56分に「記録的短時間大雨情報」を徳島県へ発表しました。午後6時50分までの1時間に、鳴門市付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼29日午後6時50分までの1時間雨量・鳴門市付近約120ミリ▼29日午後6時30分までの1時間雨量・上板町付近約110ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただ