韓国の環境団体などが韓国政府の気候変動対策は不十分で憲法上の権利が侵害されていると訴えた裁判について、裁判所は対策の一部が違憲と判断しました。この裁判は、韓国の環境団体などが韓国政府が設定した温室効果ガスの削減目標が気候変動対策として不十分で、憲法で保障されている環境権などの侵害にあたるとして、憲法裁判所に訴えを起こしたものです。憲法裁判所は29日の決定で、温室効果ガスの国内排出量をめぐって韓国政府