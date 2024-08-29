Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日（木） 9:00 〜 2024年9月4日（水） 23:59まで「スマイルSALE 季節先取り」を開催中。 現在、雲の上に寝転んでいるような上質の座り心地を味わえる「インフィニティチェア」やスマホも充電できる充電式LEDランタン「ハンギングEライト」など、コー