Breaking Downの人気ファイターが、朝倉未来の仕掛けたドッキリの術中にどハマり。閉じ込められたエレベーターで咄嗟に口走った職業に仕掛け人の朝倉未来が「これは恥ずかしい」と思わず真顔で失笑、ドン引きする場面があった。【映像】一体、何と答えた？ 朝倉未来が「ドン引き」29日、朝倉未来が真の“シャバ僧”を決める究極のドッキリトーナメント『Breaking Downドッキリ』が放送され、Breaking Downでおなじみの人気選手