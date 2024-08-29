8月28日、俳優の石田純一が東京ビッグサイトで「生前葬」をおこなったことが、複数のワイドショーで報じられた。「石田さんと東尾理子さん夫妻は、終活産業にかかわる企業による日本最大の専門展イベント『第10回エンディング産業展』の一環として、存命中に自分自身の葬儀を執りおこなう生前葬を実施しました。白い供花や、石田さんの若かりしころの写真が飾られた会場に棺が運び込まれ、そのなかからタキシード姿の石田さん