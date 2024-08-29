気象台は、午後6時51分に、大雨警報（土砂災害）を土庄町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】香川県・土庄町に発表香川県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さぬき市□大雨警報・土砂災害・浸水30日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）3時間最大雨量70mmピーク時間30日昼前■東かがわ市□大雨警報・土砂災害30日夜のはじめ頃にか