東京大学宇宙線研究所は29日、乗鞍岳の山頂付近にある乗鞍観測所（岐阜県高山市、標高2770メートル）にあった「朝日の小屋」の跡地に記念碑を建立したと発表した。高山における日本の宇宙線共同研究の「発祥の場」として貢献し、ノーベル物理学賞を受賞したニュートリノ研究などの源流にもなったとしている。乗鞍観測所の「朝日の小屋」跡地に建立された記念碑=東京大学宇宙線研究所提供朝日の小屋は、1950年に朝日新聞社の朝