31日(土)・1日(日)に行われる新馬戦の出走馬が、29日確定した。 今週は札幌、新潟、中京で計7鞍の新馬戦が組まれている。主な出走馬は以下の通り。 ◆8/31(土) ・札幌5R(芝1500m・12頭)ダノンミッション(牡、佐々木大輔・堀宣行、ロードカナロア)…セレクトセール当歳で2億6000万円(税抜き)。順調に乗り込まれている。 ・新潟5R(芝2000m・7頭)コックリサン(牝、大江原比呂・深山雅史、レインボーライン)