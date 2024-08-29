【モデルプレス＝2024/08/29】乃木坂46の久保史緒里と一ノ瀬美空が、28日放送の『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。一ノ瀬が睡眠時にやめたいことを明かした。【写真】乃木坂46一ノ瀬美空、ベッドで美脚チラリ◆久保史緒里、一ノ瀬美空の驚きの寝姿目撃この日は、番組生出演が告知されていた岩本蓮加が体調不良となり、代わりに出演した一ノ瀬。リスナーからの青春感あふれるメールを久保