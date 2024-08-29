JR岡山駅 台風10号は30日午後から31日にかけて岡山・香川に最も近づく見込みです。交通機関などにも影響が出ています。 台風の暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、29日は香川県では1時間で最大で12.5mmの雨が、岡山県では1時間に最大で10.5mmの雨が降りました。 交通機関にも影響が出ています。JR西日本は29日午後5時から山陽新幹線の広島ー博多間で運転を取り止めていて、30日は終日運休します。 また