台風10号に関する会見高松サンポート合同庁舎 台風10号は30日の午後から31日にかけて岡山・香川に最も近づく見込みです。高松地方気象台などが台風についてメディア向けの説明会を開き、警戒を呼び掛けました。 （高松地方気象台／中平昭彦 広域防災管理官）「不要不急の外出は控えて、台風が接近する前に台風への備えを終わらせるようお願いします」 高松地方気象台によりますと、台風10号は30日夕方から31日に