中国のネット利用者数、１１億人間近普及率７８％【新華社北京8月29日】中国インターネット情報センター（CNNIC）が29日発表した第54回中国インターネット発展状況統計報告によると、国内のネット利用者数は2024年6月に10億9967万人となり、23年12月時点より742万人増えた。普及率は78.0％になった。