中国、海上発射ロケット「穀神星１号」で衛星６機打ち上げ29日、山東省沖から打ち上げられる「穀神星1号遥3」。（煙台＝新華社配信/冉芥）【新華社煙台8月29日】中国は29日午後1時22分（日本時間同2時22分）、衛星6機を搭載した海上発射型運搬ロケット「穀神星1号遥3」を山東省沖から打ち上げた。「雲遥1号」15〜17号機、「吉天星」A-03号機、「蘇星1号」1号機、「天輔高分2号」の各衛星はいずれも予定の軌道に投入され、打ち上