北海道苫小牧市で2021年、トラックを運転中に白バイと衝突し、道警の男性巡査部長＝当時（32）＝を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）罪に問われた無職谷口訓被告（56）＝砂川市＝に、札幌地裁は29日、禁錮1年、執行猶予3年（求刑禁錮1年2月）の判決を言い渡した。札幌地検は22年3月に一度不起訴としたが、札幌検察審査会への申し立てを受けて再捜査し、昨年5月に起訴していた。吉戒純一裁判長は判決理由で