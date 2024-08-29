シンガポールで開かれたピーチ・アビエーションの記者会見で、記念撮影する関係者ら＝29日格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーション（大阪府田尻町）は29日、新たに関西―シンガポール線を12月4日から就航すると発表した。運賃は片道1万3690円からで、週7往復する。同路線の就航は国内の航空会社として14年ぶり。2025年大阪・関西万博を前に訪日客の取り込みを目指す。ピーチが中距離国際線を運航するのは、関西―バンコク