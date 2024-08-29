JR東海は、きょう8月29日の東海道新幹線の運転を全線で取りやめることを決めた。静岡で激しい雨が降り続き、きょう中に雨による規制値を下回る見込みが立たないとしている。予定していた列車はすべて運休し、現在運転している列車は途中駅で運転を打ち切るか、始発駅に戻るなどの対応を行う。