北海道・道東の根室高校の校舎内に大量のカビが発生し、複数の生徒が体調不良を訴えていたことがわかりました。高校は現在、臨時休校となっていて、職員らによるカビの除去作業が続いています。夏休みが明けて、本来であれば授業が再開しているはずの教室。２０２４年８月２９日、生徒の姿はなく、アルコールを使っていすや机の清掃作業が行われていました。校内には、送風機や除湿機、合わせて３０台を設置、昼夜を問わずに