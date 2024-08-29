◇プロ野球パ・リーグ ロッテ−西武（29日、ZOZOマリン）対ロッテ開幕16連敗を喫している西武は初回に攻勢。ロッテの先発は本拠地デビューとなった、2015年のMLBのサイ・ヤング賞を獲得したダラス・カイケル投手。初回、制球に苦しむカイケル投手から四球とヒットでチャンスメーク。その後ランナーが盗塁死となり、2アウト3塁のチャンスで4番・佐藤龍世の打席。1ボール2ストライクからの4球目、カイケル投手の真ん中付近のツーシー