【MLB】ドジャース 6−4 オリオールズ（8月28日・日本時間29日／ロサンゼルス）【映像】大谷、送球直撃に“苦悶”の表情ドジャースの大谷翔平投手が今シーズン41個目の盗塁を決めた。ベッツ内野手とのダブルスチールで三盗を成功させたものの、このシーンでキャッチャーの送球が大谷の左肩を直撃。ワンバウンドだったものの、大谷が痛がるそぶりを見せたことで球場も一時騒然となった。初回の1打席目で先頭打者ホームランを放