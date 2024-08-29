「ヤクルト（悪天候中止）巨人」（２９日、神宮球場）台風１０号の影響により、悪天候のため中止となった。午後から降る雨を見込んで午前中から、先発投手は川崎市にあるジャイアンツ球場で練習。３０日の阪神戦に先発予定の戸郷翔征投手は「やるだけだなと思う。（阪神の）状態も後半になって上がってきているでしょうし、そこをどう崩せるかを意識したいと思います」を前を向く。今月１４日の対戦（東京ドーム）で完封勝利