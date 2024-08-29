神奈川労働局が入居する横浜第二合同庁舎（資料写真）厚生労働省神奈川労働局は２９日、神奈川県内の最低賃金を現行の時給１１１２円から５０円（４・４９％）引き上げ、１１６２円に改定すると発表した。１０月１日から適用する。神奈川地方最低賃金審議会が５日に改定額を答申後、異議申し立てを受けた審議会が開かれたが、当初通りに決まった。全国で東京都（１１６３円）に次ぐ高水準で、引き上げ幅は時給で算定されるよう