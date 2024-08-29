俳優ユ・テオがハリウッド映画『Karoshi』（原題）の主演に抜擢された。【写真】ユ・テオ、揺るがない“カリスマ性”ユ・テオはハリウッドの新作アクションスリラー映画『Karoshi』の主演に抜擢され、国際的な俳優としての活動を続ける予定だ。『Karoshi』はアメリカの有名映画配給会社ライオンズゲートと『ジョン・ウィック』の制作会社である87Elevenエンターテインメントがともに制作するアクションスリラー。ユ・テオが主演に