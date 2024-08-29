気象庁は、29日午後6時44分に「記録的短時間大雨情報」を香川県へ発表しました。午後6時30分までの1時間に、東かがわ市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼29日午後6時30分までの1時間雨量・東かがわ市付近約110ミリ▼29日午後6時10分までの1時間雨量・東かがわ市付近約90ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まってい