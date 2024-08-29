中国北西部の新疆ウイグル自治区バインゴリン・蒙古自治州焉老県で28日午前、環タクラマカン砂漠鉄道を跨ぐ最後の導線牽引工事が完了し、バインゴリン・蒙古自治州-鉄干里克-若羌（チャルクリク）750キロボルト（kV）超高圧送変電プロジェクトが全線貫通しました。これは新疆初の砂漠鉄道を跨ぐ750kV超高圧送変電プロジェクトです。同プロジェクトはバインゴリン・蒙古自治州750kV変電所から始まり、同自治州若羌750kV変電所で終わ