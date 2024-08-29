大雨の影響をうけ、各地で避難指示と高齢者等避難が発令されています。鈴鹿市では459世帯・1169人、亀山市では1973世帯・4635人に避難指示が、鈴鹿市で1万8226世帯・4万1864人、亀山市で219世帯・479人に、津市では6万3千417世帯・13万1743人に、高齢者等避難が発令中です。津地方気象台によりますと、三重県内は今後も台風の湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になり、雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となるとこ