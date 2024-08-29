公共交通機関の午後5時現在の運行状況です。JR紀勢本線、参宮線、名松線は全線で、関西線は亀山・加茂間で終日運転を見合わせています。あすについても、急きょ運転を見合わせる可能性があります。近鉄は五十鈴川・鳥羽間で現在、運転を見合わせています。あすも、五十鈴川・賢島間で運転を見合わせるほか、他の路線でも運転を見合わせる可能性がありますので、今後の運行情報にご注意ください。また、津なぎさまちと中部国際空港